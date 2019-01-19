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Bingöl'de 1. Kış Fotomaratonu

Bingöl’de 1.

Bingöl'de 1. Kış Fotomaratonu Fotograf Yarışması yapılacağı bildirildi.


Bingöl Belediyesi,Fırat Kalkınma Ajansı, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, BİFSAK Bingöl Fotoğrafçılar ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği ileBingöl 1.kış Fotosafari fotoğraf yarışması düzenliyor. Bingöl Valiliği,Bingöl Üniversitesi ve İl Gençlik Spor Müdürlüğü'nün de desteklediği Fotograf Yarışması 24-25-26-27 Ocak 2019'da gerçekleşeceği aktarıldı.


Bingöl'ün tarihini, yerel yaşamını,turistik alanlarını,geleneksel ve tarihsel değerlerini, doğal güzelliklerini, köylerini, insan portrelerini gelecek nesillere aktarabilmek, kentin görsel arşivini oluşturmak amacı ile gerçekleştirildiği belirtilen yarışmaya tüm fotoğraf severlerin katılabileceği duyuruldu.


5 bin TL ile 500 TL arasında 48 ödülün verileceği yarışma kapsamında Türkiye'de ilk kez Kış Fotosafariside düzenlenmesinin planlandığı bildirildi.

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