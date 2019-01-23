Bingöl'de 1 yılda 575 kilo uyuşturucu yakalandı, 47 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin uyuşturucu madde tacirlerine yönelik 2018 yılında yaptığı operasyonları açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2018 yılında merkez ve ilçelerde yapılan 324 operasyonda 478 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 47'isinin tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan bu çalışmalarda 2017 yılına kıyasla uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında vuku bulan olay sayısının yüzde 55 ve yakalanan şahıs sayısının yüzde 49 arttığı görülmektedir. Bu olaylarda şüpheli şahısların ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda toplamda 267 kilogram esrar, 305 kilogram eroin, 684 adet Ecstacy ve 3,5 Kilogram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan bu operasyonlarda 2017 yılına kıyasla uyuşturucu ile etkin mücadele kapsamında yakalanan esrar maddesinde yüzde 64'lük bir artışın olduğu görülmektedir” denildi.

Öte yandan kent genelinde madde bağımlılarının kullandığı ve toplumsal bir sorun haline gelen 85 metruk binadan yıkıldığı belirtilen açıklamada, kentin 2018 yılında kendisi ile aynı statüde bulunan iller arasında kilogram bazlı yakalamalarda 2'inci, genel sıralamada ise 4'üncü sırada yer aldığı aktarıldı.