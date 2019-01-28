Bingöl'de 1 yılda 980 trafik kazası meydana geldi

Bingöl'de 2018 yılı içinde 980 trafik kazasının meydana geldiği ve bunlardan 5'inin ölümlü olduğu bildirildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, 2018 yılında Polis sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik olayları verilerini paylaştı.

Paylaşılan verilerde, 2018 yılı içinde 5 ölümlü trafik kazası, 466 yaralanmalı trafik kazası, 510 maddi hasarlı trafik kazası olmak üzere toplamda 980 trafik kazasının olduğu belirtilirken, kazalarda 878 kişinin yaralandığı ve 11 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Yine 2018 yılı içinde 50 bin 178 adet aracın kontrol edildiği, 5 bin 413 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı ve 76 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konulduğu belirtildi.