Bingöl'de 1 yılda uyuşturucuya darbe vuruldu

Bingöl'de jandarma ekiplerinin 1 yıl içerisinde yaptığı çalışmada 3 ton 400 kilogram esrar, 260 bin kök hint keneviri ele geçirilirken, 35 şüpheli de tutuklandı. Öteyandan kaçakçılık suçlarından ise 14 şüpheli tutuklandığı bildirildi.

Bingöl Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdiği uyuşturucu ve kaçakçılık faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 677 operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek,"3 bin 400 kilogram esrar, 11,5 kilogram Skunk (kimyasal maddelerle zenginleştirilmiş esrar), 4 kilogram Metanfetamin, 150 adet Ectasy hap, 10 gram Kokain ve 260 bin kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda 229 kişi gözaltına alınmış, 35 kişi tutuklanmıştır” denildi.

Açıklamanın devamında kaçakçılıkla ilgili bilgi veren valilik;"Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 247 operasyonda 11 bin 715 paket kaçak sigara, bin 18 adet tarihi eser, 28 adet tabanca, 40 adet sahte para ele geçirilmiştir. Bu operasyonlarda 92 kişi gözaltına alınmış, 14 kişi tutuklanmıştır. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 512 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 21 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.