Bingöl'de 10 bin fidan dağıtıldı

Bingöl'de Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.

Bingöl'de Orman İşletme İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı. Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, ''Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce ‘Ağaç Kesme Fidan Dik' etkinliği ile vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 4 bin adet ceviz, 2 bin adet badem, 2 bin adet sedir ve 2 bin adet karaçam fidanı olmak üzere toplamda 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı” dedi.