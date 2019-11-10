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Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Bingöl’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yılında Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de resmi törenle anıldı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı.


Törende, Vali Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Küçüktepe ve Başkan Arıkan, anıta çelenk koydu. Çelenklerin konulmasının ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

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