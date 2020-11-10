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Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü

Bingöl’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.


Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82. yılında Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de resmi törenle anıldı.Valilik önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan,49. Komando Tugay Komutan V. Albay Ercan Aygündüz, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı.Törende, Vali Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan V. Albay Ercan Aygündüz ve Başkan Arıkan, anıta çelenk koydu.


Çelenklerin konulmasının ardından 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

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