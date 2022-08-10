İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 10 tarlada 203 bin kök kenevir ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 10 tarlada 203 bin 808 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen operasyonda 10 tarlada 203 bin 808 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Yeniyazı köyü Tepecik mezrası kırsalında icra edilen Narkoterör Operasyonu'nda tespit edilen 10 tarla içerisinde 203 bin 808 kök kenevir bitkisi, 4 bin 200 metre sulama hortumu ve aynı mezrada 1 tarla içerisinde 5 bin 120 kök tütün ele geçirilmiş olup, 2 şahsa 4733 SKM'den idari para cezası kesilmiştir” denildi.

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