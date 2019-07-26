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Bingöl'de 100 dönüm alan yandı, müdahaleye TOMA da katıldı

Bingöl’de kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangında 100 dönüm alan kül olurken, yangına itfaiyenin yanısıra TOMA da müdahale etti.

Bingöl'de kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangında 100 dönüm alan kül olurken, yangına itfaiyenin yanısıra TOMA da müdahale etti.


Yangın, merkeze bağlı Simani Mahallesi'nde Et Kombinasının bulunduğu arazide çıktı. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle arazideki kuru otlar yanmaya başladı. Kurumdaki personelin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ekipleri ve emniyete ait TOMA aracı sevk edildi. Personelin de kürekle söndürmeye çalıştığı yangın, 100 dönüm alanı küle çevirdi. Yangın, 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangının sigaradan çıkmış olabileceğini belirten Et Kombinası Müdürü Burhan Çoşkun, “Yaklaşık 100 dönümlük arazi yandı. Büyük ihtimalle arka mahallede sigarayla başlamış olabilir. Çünkü yangın o kısımdan başlamış zaten. Rüzgarın etkisiyle de yayılmış ama çok şükür binalara zarar gelmeden söndürdük. Fazla bir sıkıntımız yok çok şükür. Biraz soğutma işlemi yapacağız. İnşallah bir sıkıntı olmaz” dedi.

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