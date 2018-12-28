Bingöl'de 107 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'de kapalı olan 281 köy yolundan 107'sinin ulaşıma açıldığı, kapalı 174 yolda çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bingöl genelinde önceki gün başlayan ve belirli aralıklarla devam eden kar yağışını nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı.Yer yer kar kalınlığının 40-50 santime ulaştığı köy yollarında çalışmalarını 11 ekip, 106 personel ve 48 karla mücadele aracı ile sürdüren Bingöl Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü karla mücadele ekipleri 107 köy yolunu ulaşıma açtı.Kapalı olan 174 köy yolunun açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.