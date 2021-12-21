Bingöl'de 115 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 115'i ulaşıma açılırken, 60 köy yolunda da çalışmalar sürüyor.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı, birçok köy yolunu ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün itibariyle ulaşıma kapanan köy yollarından 115'i açıldığı öğrenildi.

Ekiplerin geri kalan 60 köy yolunda çalışmaları aralıksız sürdürdüğü bildirildi.