Bingöl'de 130 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 130 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bingöl'de birkaç gündür etkisini gösteren kar, hayatı olumsuz etkilemeye başladı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, il genelinde aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için kent genelinde 11 ekip, 19 greyder, 3 kar küreme, 2 kar savurma ve 15 loder ile çalışma başlatıldı.

Yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.