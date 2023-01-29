Bingöl'de 138 köy yolu ulaşıma kapandı

Bingöl'de kar nedeniyle yolu kapanan 138 köyde İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından bölge genelinde olduğu gibi Bingöl'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışıyla beraber ulaşımda aksamalar meydana gelirken, birçok köy yolu da kapandı. Merkeze bağlı 47, Adaklı 21, Genç 32, Karlıova 9, Kiğı 7, Solhan 9, Yayladere 7 ve Yedisu 6 olmak üzere toplamda 138 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, hummalı bir çalışma başlattı. Söz konusu bölgelerde 110 personel, 3 kar savurma, 20 greyder, 5 dozer, 10 kepçe, 14 loder ve 4 kamyon kar küreme aracıyla yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.