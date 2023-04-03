Bingöl'de 14 asırlık mukabele geleneği sürüyor

Bingöl'de Ramazan ayında gerçekleştirilen 14 asırlık mukabele geleneği, yaşlıların, gençlerin katılımıyla genç hafızlar tarafından sürdürülüyor.

Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i karşılıklı olarak okumak anlamına gelen mukabele sünneti, ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'deki camilerde de sürdürülüyor. İslam dünyasında 14 asırdır süren mukabele geleneğini, merkez Ulu Camideki genç hafızlar yoğun bir katılımla sürdürüyor. Her gün öğlen namazı sonrası başlayan mukabelede 4 hafız, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıyor. Genç hafızlar ile hatim yapmak isteyen vatandaşlar da namazlarını kıldıktan sonra camide mukabeleye katılıyor. Her öğle ve ikindi namazında mukabelenin yapıldığını aktaran Bingöl merkez Ulu Cami imamı Mücahit Çelik, genç-yaşlı demeden herkesin bu ayı güzel şekilde değerlendirdiğini aktardı. Çelik, ''Malumunuz Ramazan ayındayız. Ramazan ayı tespih ayıdır, Kur'an ayıdır. Dolayısıyla bu ayda Kur'an-ı bol bol zikir etmemiz lazım. Mukabeleyi ihmal etmeden, inşallah bu Ramazan ayını değerlendirelim. Özellikle camimizde öğle ve ikindi namazından sonra mukabeleler okunuyor. 4 hafız kardeşimiz öğle namazında, ikindi namazından sonra da yine 4 hafız kardeşimiz hazırladıkları ziyafeti bizlere sunuyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Cemaatimiz de genç, yaşlı demeden herkes en güzel şekilde bu ayı değerlendiriyor” dedi.