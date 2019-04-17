Bingöl'de 15 kuzuyu, ayılar telef etti

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde 15 kuzu, ayıların saldırısı sonucu telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adaklı ilçesine bağlı Elmadüzü köyünde ikamet eden besici Emin Bolbeli, akşam saatlerinde kuzularını ahıra koyduktan sonra evine döndü. Gece saatlerinde yiyecek bulamadığı tahmin edilen birden fazla ayı, topraklı ahırın damını kazarak içeri girdi. Ahır içinde bulunan 15 kuzu ayıların saldırısı sonucu telef oldu. Sabah erken saatlerde ahıra gelen besici Emin Bolbeli gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

Besici Bolbeli, 15 kuzunun telef olduğunu, ayı saldırısının tekrar olabileceğini belirterek yetkili birimlerden destek beklediğini söyledi.