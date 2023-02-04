Bingöl'de 1,5 metrelik buz sarkıkları oluştu

Bingöl'de geçtiğimiz gün yağan kar şehir merkezinde 40 santimi aşarken gecede hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesi nedeniyle birçok binanın saçağında 1,5 metreyi aşan buz sarkıkları oluştu.

Geçtiğimiz gün Doğu ve Güneydoğuda etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl'de 40 santimetreyi aşan kar yağmıştı. Kent merkezinde 40 santimetreyi aşan kar nedeniyle belediye ekipleri de hummalı bir çalışma başlattı. Vatandaşların ve sürücülerin mağduriyet yaşamaması için çalışan ekipler, 17 araç ve 115 personelle ana cadde ile sokaklardaki karları temizliyor. Ana caddelerde biriken tonlarca kar kamyonlar aracılığı ile şehrin dışına taşınırken gece eksi 5 dereceye düşen Bingöl'de çok sayıda binanın çatısında buz sarkıkları oluştu. Boyları 1,5 metreyi aşan buz sarkıkları tehlike oluştururken kentin bir çok noktasında ise buzlanma oluştu.