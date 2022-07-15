Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Bingöl'de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü nedeniyle şehitlik anıtına karanfil bırakıldı, resim ve fotoğraf sergisi gezildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde ilk olarak Bingöl şehitliği ziyaret edildi. Programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve anıta karanfil bırakıldı. Daha sonra Milli Eğitim Müdürlüğü ve BİŞHAK Derneği tarafından Sanat Sokağı'nda açılan 15 Temmuz Kardeşlik Ruhu Resim ve Fotoğraf Sergisi gezildi.

Düzenlenen etkinliklere Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde çeşitli programların gün boyu devam edeceği bildirildi.