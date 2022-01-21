İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bingöl'de 159 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl’de kar nedeniyle kapanan 159 köy yolu ulaşıma açıldı, kapalı bulunan diğer köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'de kar nedeniyle kapanan 159 köy yolu ulaşıma açıldı, kapalı bulunan diğer köy yollarının açılması için çalışmalar sürüyor.


Bingöl'de birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Valilik İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması yoğun bir mesai harcadı. Kapanan 281 köy yolundan 159'unun ulaşıma açıldığı öğrenilirken, 122 köy yolunda çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğü belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.