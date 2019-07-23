Bingöl'de 17 metruk ve 25 kaçak yapı yıkıldı

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünce yapılan açıklamada, belediye mücavir sınırlarında bulunan metruk yapılar, işgaliyeler ve kaçak büfelerin tespit edilerek yıkıldığı belirtildi.

Metruk yapılarla mücadele kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak çalışma yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, “İlimizin farklı mahallelerinde bulunan ve görüntü kirliğinin yanı sıra vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan, zamanla uyuşturucu madde kullananların meskeni haline gelen metruk yapılar tespit edilerek yıkılıyor. Bu kapsamda son dört ayda 17 metruk yapı tespit edildi. Yapı sahipleri tespit edilerek, gerekli tüm yasal işlemler tamamlandıktan sonra yıkımlar gerçekleştirildi. Özellikle gençlerimizi madde kullanımından uzak tutmak için kararlıkla sürdürdüğümüz çalışmalarda vatandaşlarımıza da büyük görevler düşüyor. Bu yapılarda uyuşturucu kullanımı gören vatandaşlarımız belediye ve emniyet müdürlüğüne müracaatta bulunmaları veya 155 polis imdat hattını arayarak durumu bildirmeleri önem arz etmektedir” denildi.

Belirlenen dönem içerisinde 18'i işgaliye, 7'si büfe olmak üzere 25 kaçak yapıya müdahale edildiğini vurgulanan açıklamada, “Kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde belirlenen kaçak yapılara müdahale edildi. Kaçak yapılaşmaya yönelik denetimler aralıksız sürdürülecek, usule uygun olmayan tüm yapılar tespit edildikçe yıkılacak”ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kaçak, ruhsatsız ve usule uygun olmayan yapılara yönelik sürdürülen mücadelenin kararlıkla devam edeceği vurgulandı.