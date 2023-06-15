Bingöl'de 170 bin adet çilek fidesi dağıtıldı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl'de üreticilere 170 bin adet çilek fidesi dağıtımı yapıldı.

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi tarafından çilek yetiştiricilerine 170 bin fide dağıtıldı. Kent genelinde desteklerden yararlanan üreticilere çilek fidesi dağıtıldığını aktaran Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Veysel Kıtay, “Kapama Çilek Yetiştiriciliği Projesi çerçevesinde il müdürlüğümüzce 2023 yılında 20 çiftçiye 33 dönüm alanda destek verildi. Son 5 yılda toplamda 63 çiftçimize ise 123 dönüm alanda hibeli olarak kapama çilek bahçesi kuruldu. İlimizde genellikle küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılan çilek yetiştiriciliği, aile ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Bunun yanında bazı yetiştiricilerimiz ürünlerine katma değer katarak çileklerini reçele dönüştürdükten sonra tüketicilere ulaştırmaktadır. Bu da bizi ayrıca memnun etmektedir. Bugün il müdürlüğümüz destekleriyle 170 bin adet çilek fidesini üreticilerimize dağıttık. Üreticilerimize her konuda destek olmaya devam ediyoruz” dedi.