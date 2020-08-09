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Bingöl'de 176 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tarla içinde kurumaya bırakılmış 176 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Bingöl'ün Genç ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 2 tarla içinde kurumaya bırakılmış 176 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı tarafından Uyuşturucu Madde İmal - Ticareti ve Bağımlılıkla Mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmaları neticesinde; yasadışı kenevir ekimi yapıldığı, hasat edilecek kenevir bitkilerinin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceğinin bilgisinin alınması üzerine 07 Ağustos 2020 günü Bingöl ili Genç İlçesi kırsalında icra edilen operasyonda; 2 tarla içerisinde kesilerek kurumaya bırakılmış 176 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir” denildi.

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