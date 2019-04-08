Bingöl'de 18 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2011 yılında başlatılan ve İl Özel İdaresi destekli olan 5 yılda 500 bin ceviz fidan dikim kampanyasının devam ettiği bildirildi. Bu kapsamda İl Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve ilçelerde 18 bin ceviz fidan dağıtımı daha gerçekleştirdi.

Fidan dağıtımına katılan İl Müdürü Burhan Bahadır, 2011 yılından bu yana 175 bin 500 ceviz fidan dikiminin gerçekleştirildiğini söyledi.

Amaçlarının gelir getirici bir kaynak oluşturulması olduğunu belirten Bahadır, “Bingöl ilimizin iklimi, toprak yapısı ve coğrafik yapısı itibarı ile ceviz yetiştiriciliği için oldukça uygun olduğu ve ceviz yetiştiriciliğinin gelir getirici bir faaliyet olarak yaygınlaştırılması, üretim ve istihdamın geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2011 yılından bu güne kadar 175 bin 500 fidan dikimi gerçekleştirilmiş, 2 bin 783 dekar alanda 283 adet kapama ceviz bahçesi tesisi kurulmuştur. 2019 yılı için ‘senin de dikili bir ceviz fidanın olsun' şiarı ile yola çıkarak 18 bin adet ceviz fidanı dağıtımı yaptık” dedi.

2 milyon 670 bin lira ödenek aktarıldı

2011 yılından bu yana devam eden projeye aktarılan ödenekle ilgili bilgi veren Bahadır, “ 2011 yılından itibaren projeye 1.797.066 TL si hibe olmak üzere toplamda 2.672.788 TL ödenek aktarılmıştır. 2019 yılında dağıtılan 18 bin adet ceviz fidanının toplam maliyeti 249.066 TL olup 174.346 TL tutarı hibedir. Önceki yıllarda kurulan bahçelerin bakım ve kuruyan fidanların yenileme çalışmaları da devam etmektedir. Ceviz ağacının ekonomik verim yaşı ortalama 10 yaştır. Bu nedenle 2011 yılında kurulan ilk bahçelerle birlikte Bingöl'de ceviz üretiminde 2021 yılından itibaren ciddi bir artış olacağı ön görülmektedir” diye konuştu.