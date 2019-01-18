Bingöl'de 182 köy yolu açıldı, 99'unda çalışma sürüyor

Bingöl'de kar nedeniyle kapanan 281 köy yolundan 182'si açıldı, 99'unda çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bingöl'de önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri çalışmalara başladı. Ekipleri çalışmasında ilk 24 saatte 182 köy yolu ulaşıma açıldı. Halen kar nedeniyle kapalı bulunan 99 köy yolunda ise çalışmalarını aralıksız sürdüğü bildirildi.