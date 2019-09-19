Bingöl'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle valilik önünde resmi tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulması ile başlayan tören, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajının okunmasıyla devam etti.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Tankçı Yüzbaşı Yusuf Aldemir," 1071 yılından beri Anadolu'nun, bir Türk yurdu olma yolunda geçirdiği bütün evrelerde ecdadımızın büyük fedakarlıklara göğüs gerdiğini görürüz. Anadolu birçok medeniyetin hakimiyetine girmiş ancak bu eşsiz topraklarda yaşama bedelini göze alamayanlar tarih sahnesinden silinmiştir. Türk Milleti, Anadolu'yu Türk yurdu ve medeniyetler beşiği yapmakla kalmayıp Anadolu'dan üç kıtaya yayılan koca bir cihan imparatorluğu kurmuştur. Yüce ecdadımız Afrika'nın kavurucu sıcaklarından Kafkasların dondurucu soğuğuna, Akdeniz'in engin maviliklerinden Yemen'e, Kırım'a, Pleyne'ye, Sarıkamış'tan Çanakkale'ye kadar vatan topraklarının her karışında ve dünyanın dört bir yanında savaşmış, mayası Anadolu topraklarında yoğrulmuş nice vatan evlatları şahadet şerbeti içmiş yada gazilik onuru ve şerefine ulaşmıştır” dedi.

Gazilerin yazdığı destanların milletin hafızasına kazındığını aktaran Aldemir, “Gazilerimizin yazdığı cesaret ve kahramanlık destanları, onların şerefli isimlerini milletimizin hafızasına kazımıştır. 15 Temmuz 2016'da milletimizin ve Cumhuriyetine bağlı askerlerimizin demir yumruğu altında ezilen ihanet girişimleri ve aralarında iş birliği yapan bütün terör şebekelerinin hain saldırılarında bir kere daha gördüğümüz üzere, Türk milletinin her evladı asker, polis, sivil demeden ‘mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır' anlayışı içinde varlığımız, birliğimiz, kardeşliğimiz, vatanımız, bayrağımız ve özgürlüğümüz uğrunda hiç çekinmeden canını ortaya koymuştur” diye konuştu.

Törene Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı V. Sait Kolak, 49'uncu Tugay Komutan V. Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) Başkanı Naim Tan, Bingöl Muharip ve İç Güvenlik Gaziler Derneği Başkanı Ziya Yener, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.