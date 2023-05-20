Bingöl'de ‘19 Mayıs Ruhuyla 19 Kilometre Doğada Yürüyorum' etkinliği

Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı MEB Arama Kurtarma Birimi (AKUB), ‘19 Mayıs Ruhuyla 19 Kilometre Doğada Yürüyorum' etkinliği gerçekleştirdi.

Bingöl'de AKUB tarafından 19 Mayıs Ruhuyla 19 Kilometre Doğada Yürüyorum etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlik çerçevesinde Buban Peribacaları, Ortaçanak Köyü, Dallıtepe Köyü ve Göl Mezrasında doğa yürüyüşü yapan ekip, milli mücadelenin kahramanlarını da yad etti.

Arama, kurtarma ve tahliye faaliyetlerinin etkinliğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile düzenli doğa yürüyüşleri gerçekleştireceklerini belirten MEB AKUB Ekip Lideri Serhat Bürke, çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

Bürke, doğa yürüyüşünün yanı sıra teorik eğitimlerin verildiğini de söyledi.