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Bingöl'de 19 sivil şehit dualarla anıldı

Bingöl’de 18 yıl önce bugün bir mezrada teröristler tarafından şehit edilen 19 sivil dualarla anıldı.

Bingöl'de 18 yıl önce bugün bir mezrada teröristler tarafından şehit edilen 19 sivil dualarla anıldı.


Solhan İlçesi Hazarşah Köyü Aksakal Mezrası'nda 20 Ekim 1992 yılında bölücü terör örgütü PKK'lı militanların şehit ettiği 19 sivil için Hazarşah Şehitler anıtında anma töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu ardından İlçe Müftüsü Muharrem Dutar dua etti. Duanın ardından Kaymakam Mustafa Hamit Kıyıcı ve katılımcılar şehitler anıtına karanfil bıraktı.


Programa ilçe Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurum, siyasi ve STK kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ve vatandaşlar katılım sağladı.



Olayın geçmişi


Terör gütütü PKK'lı teröristler 20 Ekim 1992 yılında Hazarşah Köyü'ne bağlı Aksakal Mezrasında Çeşme Mevkiinde köy otobüsünü durdurmuş ve otobüsten indirdikleri köylüleri kurşuna dizmişti. Olayda 19 sivil şehit olmuş, 7 kişi ise yaralanmıştdı.

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