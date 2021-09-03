İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 2 ayrı noktada çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bingöl’ün Solhan ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 2 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Solhan ilçesine bağlı Elmasırtı ve Düzağaç köylerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolay orman yangını çıktı. Alevleri fark eden yöre halkı, durumu Bingöl Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi.


Hızlı bir şekilde yangın bölgelerine 1 arazöz, 1 ilk müdahale aracı, 10 personel sevk edildi. Bölgedeki yangın, ekiplerin uğraşları sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

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