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Bingöl'de 2 ayrı yangın söndürüldü

Bingöl’de 2 ayrı yerde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bingöl'de 2 ayrı yerde çıkan yangın, Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.


İlk yangın, Genç İlçesi'ne bağlı Yağızca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köydeki bir evin çatısı yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.


Diğer yangın ise, merkeze bağlı Gökdere Köyünde meydana geldi. Ekili araziden dumanların yükseldiğini fark eden köy sakinleri, jandarmaya bildirdi. Ardından bölgeye Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ormana sıçramadan kısa sürede ekipler tarafından söndürüldü.

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