Bingöl'de 2 ilçe kara gömüldü

Bingöl'de etkili olan yağış nedeniyle Karlıova ve Yedisu ilçeleri kara gömüldü. Yer yer 1 metreye ulaşan kar yağışı nedeniyle bazı yerlerde evler ve arabalar kar altında kalacak duruma geldi.

Meteoroloji'nin uyarısını yaptığı kar yağışı özellikle Bingöl'ün yüksek rakımlı ilçeleri Karlıova ile Yedisu'da yoğun olarak etkisini sürdürüyor. Bir haftadır ara ar devam eden kar yağışı nedeniyle Karlıova ilçesinde 1 metreye ulaşan kar, birçok ev ve arabayı altında bıraktı. İlçe merkezinde belediye ekipleri yoğun kar mesaisi yaparken, bir çok köy yolu da ulaşıma kapandı.

Yedisu ilçesinde de geceden itibaren yoğun olarak etkisini sürdürmeye başlayan kar yağışı hayatı zorlaştırdı. Sabah yoğun kar yağışı ile uyanan vatandaşlar, ev, iş yeri ve araçlarını temizlemeye çalıştı. Kısa sürede 30 santim kar kalınlığı oluşan ilçede yağışların devam ettiği belirtildi.

Karlıova ilçesinde yaşayan İlhan Turhan, “İlçemizde kar yaklaşık 1 metreyi aştı. Her gün kar temizliği yapıyoruz. Pencerelerin önünü açıyoruz sürekli. Tek katlı evler kara bürünmüş halde” dedi.

Karlıova'da 15 gün önceye kadar beklenildiği gibi kar yağışı olmadığını aktaran Ali Bulki ise “1 haftadır yağan kar neredeyse 1 metreyi aştı. Aralıksız yağmaya devam ediyor. Tek katlı evler neredeyse kara gömüldü ve görünmez hale geldi. İlçemizde 15 gün önce neredeyse kar duasına çıkacaktık ama şuan bile yağış devam ediyor” şeklinde konuştu.

Yedisu ilçesinde bekledikleri kar yağışının geldiğini ifade eden Burhan Şafkın da, “İlçemizde beklediğimiz kar bugün geldi. Kar şuana kadar 60 santimi buldu. Güzel yağıyor, Yedisu'nun güzelliği de karla birlikte daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı.