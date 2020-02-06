İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de 2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Bingöl’ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Bingöl'ün Karlıova ve Kiğı ilçelerinde kötü hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.


Bingöl'de kar yağışı 3 gündür aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışının en fazla etkili olduğu Karlıova ve Kiğı ilçelerinde yer yer kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Karlıova ve Kiğı ilçelerinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.