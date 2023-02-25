Bingöl'de 2 kilo esrar maddesi ile 70 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında icra edilen yol kontrol uygulamasında durdurulan araçta yapılan kontrolde 70 kilo kıyılmış tütün ele geçirilmiştir. Aynı gün uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi kırsalında yol kontrol noktasında bir aracın dönüş yaparak kaçmaya çalışmış olduğunun devriye ekiplerince fark edilmesi üzerine ikinci uygulama noktasında icra edilen yol kontrolünde araç yakalanmış olup, araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde ve araçta yapılan kontrolde, 1 kilo 42 gram kubar esrar maddesi, 1 kilo 164 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır” denildi.