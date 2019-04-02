Bingöl'de "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü"

Bingöl'de Otizmli bireylerle farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

"2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" nedeniyle Genç Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirildi.Yürüyüşe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kurum amirleri, özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezi öğrencileri ve aileleri katıldı.

Bugün otizme dikkat çekmek istediklerini belirten İl Milli Eğitim Müdür Kadri Engin, “İnsanlarımız farkına varsınlar. Çünkü otizmli bireylerimizin erken fark edilmesi, rehabilitasyon ve tedavi süreçlerine erken katılmaları bu bireylerin sosyal çevre içinde daha rahat yaşam sürmelerini sağlıyor.Otizmli çocuklar aslında çok zeki çocuklar. Bizlerin üzerimize düşeni tam anlamıyla yaparak onları topluma kazandırmamız lazım. Otizmli bir çocuğa bakmak aileler açısından da çok zor bir süreç. O anlamda ilimizdeki rehabilitasyon merkezleri, kamu kurum ve kuruluşlarımız, derneklerimiz ailelere yardımcı olmaktadır. Otizmli çocuklarımız için her şeyin daha iyisi daha güzelini yapmak için gayret ediyoruz”dedi.

Vatandaşlara dağıtılan bilgilendirme broşürlerinin ardından etkinlik sona erdi.