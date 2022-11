Bingöl'de 2 yıl içinde 92 kişi organ bağışı başvurusunda bulundu

Bingöl'de 2021 yılında 72, 2022 yılı içinde de 20 kişinin organ bağışı başvurusunda bulunduğunu aktaran Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeliz Dineri, organ bağışı konusunda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

3-9 Kasım Organ ve Doku Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görevli Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Yeliz Dineri, organ bağışının hayat kurtardığını kaydetti. Ülkede birçok hastanın karaciğer, böbrek, kalp ve diğer organların yetmezliğinden nakil beklediğini aktaran Dr. Dineri, ''3-9 Kasım Organ ve Doku Bağış Haftası olarak kutlanıyor. Bilindiği üzere ülkemizdeki hastalarda birçok kişi karaciğer, böbrek, kalp ve diğer organların yetmezliğinden mustarip. Bu haftanın anlamına binaen biz de vatandaşlarımıza doku ve organ bağışının önemini anlatmaya çalışıyoruz. Her bağış yeni bir hayat kurtarıyor. Yapabileceğimiz en güzel çalışma hayatta iken doku ve organlarımıza iyi bakıp daha sonra bunları bizden sonra ihtiyacı olan hastalar için bağışlamak olacaktır. Bu doku veya organ eksikliğinin her an kimde çıkacağı belli olmuyor. Bu bizim ailemizden biri de olabilir. Tanıdığımız, sevdiğimiz biri de olabilir. Mümkün olduğu kadar doku ve organ bağışına destek olursak bir can kurtarmış oluruz, bir aileyi sevindirmiş oluruz'' dedi.

2021'de 72 kişi gönüllü donör oldu

Bingöl'de geçtiğimiz yıl 72, bu yıl da 20 vatandaşın bağış başvurusunda bulunduğunu dile getiren Dineri, ''Bingöl'de 2021 yılında 72 organ bağışı başvurusu oldu, 2022 yılı içinde de şuana kadar yaklaşık 20 bağış başvurusu oldu. Bağışlarınız devam edebilir, bu sayıyı yükseltebiliriz. 20 kişi organ bağışı için gönüllü donör oldu. Desteklerin devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.