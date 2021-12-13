İhlas Haber Ajansı

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Bingöl'de 20 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi

Bingöl’de jandarma tarafından icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma tarafından icra edilen Eren Kış-6 operasyonu kapsamında 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzeme ele geçirildi.


Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında Eren Kış-6 operasyonu kapsamında icra edilen operasyon sonucunda yapılan arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette 20 kilogram amonyum nitrat, 4 adet mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre uzunluğunda kablo ve muhtelif malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan malzemelerin imha edilerek kullanılamaz hale getirildiği kaydedildi.

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