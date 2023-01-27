Bingöl'de 200 bin lira değerinde altın ve para çalan hırsız tutuklandı

Bingöl'de bir kuyumcuya girerek 200 bin lira değerinde altın ve para çalan hırsız, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İş yerinden hırsızlık konusuyla ilgili ilimiz İnönü Mahallesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuda 200 bin lira değerinde altın ve para çalınmıştır. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın yakalanabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde kısa süre içerisinde şüpheli şahıs tespit edilerek iş yerinden çalınan 40 adet altın yüzük, 3 adet altın bilezik, 2 adet altın bileklik, 10 bin lira para ile birlikte yakalanmıştır. Yukarıda belirtilen iş yerinden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli şahıs Cumhuriyet Savcılığınca sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi.