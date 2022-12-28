Bingöl'de 2022 yılında 926 aranan şahıs yakalandı

Verilerde, yıl içinde aranan 926 şahsın yakalandığı bildirildi.

Bingöl Valiliği 2022 yılı emniyet ve jandarma verilerine paylaştı. Paylaşılan verilere göre, yıl içinde yapılan huzur ve trafik uygulaması çerçevesinde, 346 bin 137 şahıs kontrol edildi, 8 bin 322 araca işlem uygulandı. Uygulamalarda 180 bin 312 araç kontrol edilirken, bin 274 umuma açık yer denetlendi ve aranan 926 şahıs yakalandı.

Öte yandan Bingöl'de meydana gelen 551 trafik kazasında 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken, 888 kişinin de yaralandığı aktarıldı.