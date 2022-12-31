Bingöl'de 2022 yılında orman köylerine 3,5 milyon lira destek verildi

Bingöl'de hayvancılığın gelişmesi adına köylerdeki vatandaşlara çeşitli destekler verildiğini söyleyen Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklama yaptı. ORKÖY Projesi çerçevesinde 9 orman köyündeki vatandaşlara destek verildiğini belirten Börü, “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü olarak hayvancılığı geliştirmek için verdiğimiz kredilerde ağırlığı süt sığırcılığı ve süt koyunculuğuna verdik. Bunun haricinde yaptığımız mera rehabilitasyonları, ahır yapımları, gölgelik yapımları, süt sağım makinaları ve hayvan içme suyu sıvat desteklemelerimizle İlimizde hayvancılığın gelişmesi için katkı sunmaktayız” dedi.

Bingöl'de arıcılığın gelişmesi noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktaran Börü, “Bingöl İli için arıcılık önemli bir sektör haline gelmiş ve her geçen yıl arıcılık faaliyetleri yapan kişi sayısı, kovan sayısı ve kovan başına elde edilen bal miktarlarında artışlar gözlemlenmektedir. Bu yönüyle de aile ekonomisi için asıl veya yan gelir kaynağı olarak da üreticilere büyük bir destek sağlanmaktadır. Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi çerçevesinde bugüne kadar 764 üreticiye toplamda 7 bin 640 adet arı kovanı dağıtımı yapılmıştır. Arıcılarımıza her yıl olduğu gibi bu yılda fenni arıcılık kredi desteği imkanı sağladık” şeklinde konuştu.