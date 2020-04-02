Bingöl'de 206 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarından 206'sı ulaşıma açılırken, 75'inde çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Bingöl'de dün etkili olan kar yağışının ardından 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı "Karla Mücadele" ekipleri çalışma yaptı. Yer yer 40 santimetreye kadar ulaşan kar nedeniyle kapanan köy yollarından ilk 24 saatte 206'sı ulaşıma açıldı. 75 köy yolunun açılması için ise çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Öteyandan ekiplerin, kar da mahsur kalan sürücülere de yardım ettiği öğrenildi.