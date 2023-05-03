Bingöl'de 21 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, arazide çuval içine gizlemiş 21 kilo 516 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Genç İlçesi kırsalında araziye gizlenmiş çuval içerisinde 21 kilo 516 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili gerekli adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.