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Bingöl'de 21 kilogram esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi

Bingöl’de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar ile 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma timlerinin düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar ile 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.


Valilikten yapılan açıklamada:" İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde,Genç ilçesi kırsalında şüpheli şahıslar tarafından yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ve kenevir tarlalarından esrar elde edilerek piyasaya sürüleceğine dair elde edilen bilgiler doğrultusunda Yıldırım - 4 operasyonu kapsamında dere yatağı kenarında 2 çuval içerisinde kurutulmaya bırakılmış 10 kilogram kubar esrar ve 2 poşet içerisinde 11 kilogram kenevir tohumu ele geçirilmiştir"denildi.

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