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Bingöl'de 218 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında bir adrese yapılan operasyonda samanlar arasında ve dere yatağına gömülü 218 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'ün Genç ilçesi kırsalında bir adrese yapılan operasyonda samanlar arasında ve dere yatağına gömülü 218 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Genç ilçesi kırsalında bir adrese adli makamlardan alınan arama kararıyla operasyon icra edilmiştir. Operasyon icra edilen adres ve müştemilatında yapılan aramada uyuşturucu madde tespit köpekleri İmla ve Ezber'in aramada tepki vermesi üzerine şüphelinin hayvan ağılının bulunduğu samanların arasında 2 kilogram toz esrar, evinde 1 kilogram skunk esrar ve evin müştemilatının bulunduğu dere yatağında ise gömülü vaziyette 215 kilogram toz esrar maddesi olmak üzere toplam 218 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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