Bingöl'de 23 Nisan Coşkuyla kutlandı

Bingöl'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bingöl'de Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı, merkez Yeşilyurt İlköğretim Ortaokulu'ndaki etkinliklerle devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programda günün anlam ve önemiyle ilgili konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin," Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ve onun ‘milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır' öngörüsüyle tutuşturulan bağımsızlık mücadelesini 23 Nisan 1920 günü Ankara'dan Anadolu'nun dört bir yanına aydınlatan bir güneş haline gelmişti. Işığının tarifsiz bir tutkuyla vatana gönül verenlerin gayretinden, azminden, kararlılığından, birlik ve beraberliğinden doğan güneş aynı zamanda ülkemizin kışını bahara, baharı yaza döndürecek bir dirilişin müjdecisiydi”dedi.

Konuşma sonrasında öğrenciler şiirler okudu. Ardından resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Etkinliğin son bölümlerin de ise öğrenciler tarafından hazırlanan jimnastik ve çeşitli gösteriler sergilenerek, yöresel halk oyunları oynandı. Özel öğrenciler de oyunları ile izleyenlere neşeli anlar yaşattı.

Programa, Vali Ali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileler katıldı.