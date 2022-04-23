Bingöl'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Bingöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bingöl'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yıl dönümü, merkez Karşıyaka Mahallesi'nde spor salonunda düzenlenen programla kutlandı. Programa, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Haluk Çakan, kurum amirleri, öğretmenler ile aileler ve çocuklar katıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle günün anlam ve önemine binaen konuşmayı TOBB Cevdet Yılmaz Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şahin Gazioğlu yaptı.

Programda öğrenciler yumurta taşıma, halat çekme ve çuval oyunlarında kıyasıya yarıştı. Son olarak, resim, şiir ve müzik alanlarında dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.