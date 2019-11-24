Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları

Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler günü nedeniyle belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, günün önemine binaen konuşma yaptı.

Güney konuşmasında, “öğretmen sadece öğreten, bilgiyi nakleden değil, öğrencisinin içindeki cevheri sabırla işleyen sanatkârlardır. Medeniyetimizin güzelliklerini, kültürümüzün renkliliklerini yeni nesillere aşılayan, dünyanın özlem duyduğu huzurun mimarlarıdır. Peygamber efendimiz bir hadisinde, İlim talebi için yola çıkan bir kimse, dönünceye kadar Allah yolundadır diyerek, öğretmenin ve öğrenmenin önemini vurgulamış ve mesleğin kutsallığını ortaya koymuştur. Birlik ve beraberliğimizin temeli olan, aydınlık nesiller yetiştirmek için büyük sabır ve özveri gösteren, idealini ve heyecanını daima taze tutan siz değerli öğretmenlerimiz sayesinde, ülkemiz her alanda kalkınıp daha da güçlenecektir. Gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmamızda en büyük güvencemiz olan gençlerimizin, geleceğe hazırlanmasında eli öpülesi öğretmenlerimizin yeri kuşkusuz tartışılmaz” dedi.

Daha sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen futbol, basketbol, masa tenisi, voleybol, şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenci ve öğretmenlere ödülleri verildi.

Göreve başlayan yeni öğretmenlerin yemin töreniyle sona eren programa Vali Kadir Ekinci, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan da katıldı.