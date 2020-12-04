Bingöl'de 24 köyün çeşmesi yenilendi

Bingöl'de Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 24 köyün çeşmesi yenilendi.

Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, Bingöl Orman İşletme İl Müdürlüğü'nün sahada çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Bu kapsamda 24 köydeki çeşme yenilendi.Çalışma kapsamında ihtiyacı olan köylerde de yeni çeşmelerin yapılacağı aktarıldı.

İl Müdürü İbrahim Börü yaptığı açıklamada: “Bingöl Orman İşletme Müdürlüğümüzce, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında 24 köyde 24 adet köy çeşmesi yapımı tamamlanmıştır. Amacımız yıkılmış ve harabe durumda olan köy çeşmelerinin yenilenmesi, proje kapsamında ihtiyacı olan köylere yeni çeşmelerin yapılmasıdır”dedi.