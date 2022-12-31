Bingöl'de 250 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikası açıldı

Bingöl'ün Sancak beldesinde 250 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının açılışında konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, “Huzur ve güven ortamını sağladı güçlü hükümetlerimiz. Geldiğimiz noktada da işte bizim bölgemizde yatırım ortamı oluştu. Yatırımda tıpkı insan gibi ortam arıyor, tıpkı ağaç gibi, bitki gibi, çiçek gibi. Uygun ortam olmazsa yatırım olmaz” dedi.

Sancak beldesinde tam kapasiteye ulaştığında 250 kişinin istihdam edileceği tekstil fabrikasının açılışı yapıldı. İstiklal Marşının ardından fabrikaya dair açıklamalarda bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, istikrarın önemine dikkat çekti. Huzur ve güven ortamıyla beraber yatırımların geldiğini belirten Yılmaz, “Çok önemli bir tesisin faaliyete geçmesine şahitlik ediyoruz. İsmet bey, Bingöl'ün farklı yerlerinde insanlarımıza iş imkanı sağlamış durumda. Sadece bu tesis tam kapasiteye çıktığında 250 insanımız çalışmış olacak. Bunların da çoğu genç kızlar. Evlerine düzenli, sağlıklı bir şekilde gelir sağlamış oluyorlar. Gençlerimiz için son derece anlamlı yatırımlar bunlar. O açıdan İsmet beye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu işletmeler çalışanların, iş adamları emanetçi. Bu yöre için bu belde için çok anlamlı ama sadece burada yapmıyoruz. Adaklı, Solhan, Karlıova, Genç'e kadar Bingöl'ün merkezinde ve her yerde bu tesislerimizi yapıyoruz. Binlerce insanımız şuan da istihdam ediliyor. Bunlar sonuçtur. Bunun sebebi ne diye sormamız lazım. Ne için geçmişte böyle tesisler, böyle fabrikalar bu bölgelerde yapılmıyordu da şimdi yapılmaya başlandı? Bunun bir sebebi var mutlaka. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarlı hükümetlere sahip olmamız bu noktaya getirdi. Koalisyonların, çekişmelerin olduğu bir Türkiye olsaydı ne batıya ne de doğuya bunun bir faydası olmazdı. İstikrarlı hükümetler yol yaptı, üniversiteler yaptı, hastaneler inşa etti, köylere hizmetler götürdü, insanımızın yetişmesine vesile oldu. Huzur ve güven ortamını sağladı güçlü hükümetlerimiz. Geldiğimiz noktada da işte bizim bölgemizde yatırım ortamı oluştu. Yatırımda tıpkı insan gibi ortam arıyor, tıpkı ağaç gibi, bitki gibi, çiçek gibi. Uygun ortam olmazsa yatırım olmaz. İşte hükümetimiz bunu sağladı. Sadece batıda değil doğuda da bunu sağladı. Başından beri Cumhurbaşkanımız hep şunu söyledi, biz bölgesel milliyetçilik yapmayacağız dedi. Batıda ne varsa doğuda da olacak dedi, kuzeyde ne varsa güneyde de olacak dedi. İşte Bingöl örneğinde de görüyoruz son derece uygun bir yatırım ortamımız var. Bütün bunlar huzur ve güven ortamında gerçekleşiyor. Huzurumuz olmasaydı, güvenimiz olmasaydı böyle yatırımlar gerçekleşmezdi” şeklinde konuştu.

“Çok şükür artık bu bölgede terörden bahsetmiyoruz”

Bölgede artık terörden bahsetmediklerini ifade eden Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü:

”Üretimden bahsediyoruz, gençlerimize yeni iş imkanları oluşturmaktan bahsediyoruz. Yeni girişimcilikten bahsediyoruz, kültürel ve sanatsal faaliyetlerden bahsediyoruz. İnşallah yolumuza da böyle devam edeceğiz. Birliğimiz ve beraberliğimiz olduğu sürece, istikrarımız olduğu sürece çok daha yeni hedeflere yürüyeceğiz. Türküye bu anlamda şanslı bir ülke. Güneyimizde, Kuzeyimizde birçok alanda istikrarsızlıklar yaşanırken Türkiye büyümeye devam ediyor. Dünya pandemi ile büyük sıkıntılar yaşarken Türkiye büyümeye devam ediyor. Tabii ki bizde bazı sıkıntılardan etkileniyoruz. Özellikle fiyat artışlarında arzu etmediğimiz bazı sonuçlarda gördük ama orda da ne yaptık, vatandaşımız en az etkilensin diye ücretlerde, maaşlarda gerekli her türlü düzenlemeyi yapıyoruz. En sonunda ne yaptık asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık. Bu tesiste çalışan birçok arkadaşımız asgari ücret alıyor, satın alma gücünü de korumuş olduk. Dolar bazında bakınca da epeyce bir ilerleme sağlamış olduk. İnşallah Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe refahımızı daha da arttıracağız. Toplumumuzla da bu refahı paylaşacağız.”

Açılışta kısa bir konuşma yapan Vali Kadir Ekinci ise “Bingöllü kardeşlerimize huzur, mutluluk, refah ve istihdam olarak geri dönecek olan bu hizmetler Bingöl için en hayırlı hizmetleri olacaktır” diye konuştu.

İstanbul'da tekstil sektöründe çalışırken Sancak Beldesinde açılan tekstil fabrikası sayesinde tersine bir göç yaparak ailesinin yanına gelen Derya Kutlutemur da, “İstanbul'da 6 yıl boyunca tekstil sektöründe çalıştım. Burada böyle bir yer açıldığını duyunca ailemin yanına geldim. Burada bu sektörün açılması çok iyi oldu” ifadelerini kullandı.

Daha önceleri köyde üç ay çalışıp beş ayda kış şartlarından dolayı evde yattığını belirten Harun Köysürer ise “Daha önceleri köyde üç ay çalışıp beş ayda evde kış şartlarından dolayı oturuyorduk. Çalışma imkanımız azdı. Bu tekstilin açılması ile yılın on iki ayı çalışma imkanına sahip olduk” dedi.

Tekstil fabrikasının açılışına TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Vali Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekili Feyzi Berdibek, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay ile vatandaşlar katıldı.