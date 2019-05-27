Bingöl'de, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

AK Parti Bingöl İl Teşkilatı tarafından, 27 Mayıs askeri darbenin yıldönümü merkez Genç Caddesi saat kulesi önünde basın açıklaması yapıldı. Parti adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Bingöl Kadın Kolları İnsan Hakları Birim Başkanı Sümeyye Anık, 27 Mayıs'ın insanlığa ve vicdanlara yapılan en büyük ihanet olduğunu söyledi.

Anık, “ Vesayet ve statükonun hüküm sürdüğü bir anlayışla gerçekleştirilen 27 Mayıs Darbesi, milli iradeden kopan bir zihniyetin ürünü olarak, demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara yönelik büyük bir ihanettir. Dönemin tek partili CHP yönetimine karşı rekor bir oyla iktidara gelen Adnan Menderes ve yol arkadaşları, kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Milli ve manevi değerlerimizi Anadolu topraklarından silmeye çalışan tek parti CHP'sinin antidemokratik uygulamalarını izale eden merhum Menderes, özellikle din ve vicdan özgürlüğü adına atığı adımlarla milletimizin gönlünde taht kurmuştur” dedi.

“Milletimiz darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür”

2016 yılında FETÖ tarafından yapılan darbe girişimini anımsatan Anık, “2016 yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı sokağa çıkan milletimizin önemli bir kısmında bu hadise zuhur etmiş ve necip milletimiz bir daha darbelere geçit vermemek için meydanlara dökülmüştür. O zor gecede genç bir annenin, 'Babam Menderes için ağladı, ben Turgut Özal için ağladım, çocuklarımın Recep Tayyip Erdoğan için ağlamasına izin vermeyeceğim' demesi bu toplumsal tecrübenin açık bir örneğidir. Milletimiz, Türkiye'de koalisyonlara yenik düşen, istikrar sağlayamayan, milletin devlet için olduğu dönemleri kapatmıştır” diye konuştu.