Bingöl'de 274 kişi AFAD gönüllüsü oldu

Bingöl AFAD, 2021-2022 yılı içinde eğitim verdiği gönüllüler için kimlik kartı takdim töreni düzenledi. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende yüz yüze ve saha eğitimleri tamamlanan 274 gönüllüye kimlik kartları teslim edildi. Programda, AFAD Acil Mobil Uygulaması hakkında bilgi verildi ve katılımcıların telefonlarına uygulama yüklendi.

Törene, Vali Yardımcısı Fatih Kaya, AFAD İl Müdürü Kerem Oruk ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.