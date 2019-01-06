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Bingöl'de 281 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapandı

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.


Bingöl genelinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan kar, kent genelinde etkisini gösterdi. Valilik, merkeze bağlı Kartal-Sancak-Hasbağlar ve Kiğı ve Yolçatı'da yoğun kar yağışı ve tipinden dolayı yolun trafiğe kapatıldığını bildirerek, seyahat edecek olan vatandaşları uyardı.


Öte yandan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı ve ekiplerin çalışmaları aralıksız bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

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