İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de 281 köy yolu ulaşıma açıldı

Bingöl’de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı, köylere bağlı mezra yollarında ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Bingöl'de kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma açıldı, köylere bağlı mezra yollarında ise çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.


Bingöl'de geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 281 köy yolu ulaşıma tamamen açıldı. Zaman zaman tipinin de etkisiyle kapanmaya devam eden yolların İl Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin takip ettiği bildirildi. Öteyandan ekiplerin köylere bağlı mezralarda çalışmalara devam ettiği, kısa süre içinde o yollarında açılmasının planlandığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.